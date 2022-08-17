Долгов: «Об отставке Юрана узнал на рыбалке. Подумал, что ерунда какая-то»

Футболист «Химок» Александр Долгов рассказал, где он встретил на прошлой неделе увольнение главного тренера Сергея Юрана.

«У нас был выходной. С Александром Руденко мы были на рыбалке. Увидели в новостях, что Юрана убрали. Сначала подумали, что ерунда какая-то», – сказал Долгов.