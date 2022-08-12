Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Нападающий «Химок» Долгов не исключил свое возвращение в «Локомотив»

    Форвард «Химок» Александр Долгов ответил, готов ли он вернуться в «Локомотив».

    – Глушаков мечтает вернуться в «Спартак». Ты хотел бы вернуться в «Локомотив»?

    – Посмотрим, время покажет. Не хочу загадывать.

    – То есть не исключаешь такого?

    – Будет предложение – буду рассматривать, конечно.

    • 23-летний Долгов – воспитанник «Локо».
    • Он был в системе московского клуба до 2019 года.
    • В новом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

    Новости по теме
    Глушаков: «По контракту с «Химками» принадлежу сам себе. Могу вернуться в «Спартак»
    Определились корзины пути РПЛ в Кубке России 5
    Юран: «По работе есть варианты, предложения поступают»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Iskander_17 1 час назад

      Вот где таланты, а они покупают кота в чёрном мешке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11