Нападающий «Химок» Долгов не исключил свое возвращение в «Локомотив»

Форвард «Химок» Александр Долгов ответил, готов ли он вернуться в «Локомотив».

– Глушаков мечтает вернуться в «Спартак». Ты хотел бы вернуться в «Локомотив»?

– Посмотрим, время покажет. Не хочу загадывать.

– То есть не исключаешь такого?

– Будет предложение – буду рассматривать, конечно.