Нападающий «Химок» Долгов не исключил свое возвращение в «Локомотив»

Вот где таланты, а они покупают кота в чёрном мешке
Форвард «Химок» Александр Долгов ответил, готов ли он вернуться в «Локомотив».
– Глушаков мечтает вернуться в «Спартак». Ты хотел бы вернуться в «Локомотив»?
– Посмотрим, время покажет. Не хочу загадывать.
– То есть не исключаешь такого?
– Будет предложение – буду рассматривать, конечно.
- 23-летний Долгов – воспитанник «Локо».
- Он был в системе московского клуба до 2019 года.
- В новом сезоне нападающий забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.