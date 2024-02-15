Бывший форвард «Факела» прибыл на просмотр в ЦСКА

Нападающий Александр Долгов находится на просмотре в ЦСКА. По данным Metaratings.ru, 16 февраля он должен принять участие в контрольном матче против «Родины» в Турции. Встреча пройдет в закрытом формате по инициативе «армейцев».

Долгов является воспитанником академии «Локомотива».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей за «Факел» и забил 1 мяч.

У игрока было несколько предложений, в частности его предметно рассматривали в «Пари НН».

Сейчас Долгов находится в статусе свободного агента.

Ранее он также выступал в РПЛ за «Факел» и «Ростов».