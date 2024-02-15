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    Бывший форвард «Факела» прибыл на просмотр в ЦСКА

    Нападающий Александр Долгов находится на просмотре в ЦСКА. По данным Metaratings.ru, 16 февраля он должен принять участие в контрольном матче против «Родины» в Турции. Встреча пройдет в закрытом формате по инициативе «армейцев».

    • Долгов является воспитанником академии «Локомотива».
    • В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей за «Факел» и забил 1 мяч.
    • У игрока было несколько предложений, в частности его предметно рассматривали в «Пари НН».
    • Сейчас Долгов находится в статусе свободного агента.
    • Ранее он также выступал в РПЛ за «Факел» и «Ростов».

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.02.2024 17:10
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    Комментарии (7)
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    Avenger_93
    1708008443
    Вся ясно ЦСКА метит в ФНЛ и удачно попка Гинера выручила и сдохнет клуб
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    Дубина
    1708010507
    Печально все у коней)))
    Ответить
    Mirak92
    1708011678
    Мда
    Ответить
    Cleaner
    1708018371
    Если к 25-ти нигде не блеснул, то зачем такой игрок ЦСКА???
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