«Будем там зарабатывать деньги». Долгов из «Химок» – за переход РФС в Азию

Форвард «Химок» Александр Долгов не против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Слежу за новостями о российском футболе, читал про возможный уход из УЕФА. Думаю, уходить в Азию — скорее верное решение. У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС. А так мы просто отовсюду отстранены. Лучше уходить в Азию, чем вообще никак», — сказал Долгов.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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