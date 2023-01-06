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    «Будем там зарабатывать деньги». Долгов из «Химок» – за переход РФС в Азию

    Форвард «Химок» Александр Долгов не против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Слежу за новостями о российском футболе, читал про возможный уход из УЕФА. Думаю, уходить в Азию — скорее верное решение. У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС. А так мы просто отовсюду отстранены. Лучше уходить в Азию, чем вообще никак», — сказал Долгов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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