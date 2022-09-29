Форвард «Химок» Долгов – о мобилизации: «Сложно сказать, что я готов. Никто не знает, что будет завтра»

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о частичной мобилизации в России.

– Баринов недавно поделился, что ему трудно полностью концентрироваться на футболе из-за последних новостей.

– Новостей насчет?

– Частичной мобилизации. Как лично ты переживаешь этот момент?

– Мне это нисколько не мешает концентрироваться на своей работе. На сегодняшний момент мы играем в футбол. Для людей – это шоу. Мы должны выходить на поле, делать свою работу, чтобы люди отвлекались от того, что происходит сейчас. Никто не знает, что будет завтра.

Мы все – граждане нашей страны. Если отправят туда… Но я не думаю, что там настолько все будет серьезно. Надеюсь, что все решится, и мы продолжим радовать людей, играя в футбол.

– По твоим словам кажется, что если отправят, то ты готов.

– Сложно сказать. А что я могу сказать? Спортсменам сейчас тоже приходят повестки. Я же не скажу, что я уеду. Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны. Люблю Россию. Если что-то будет, будем смотреть по ситуации.