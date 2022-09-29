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    Форвард «Химок» Долгов – о мобилизации: «Сложно сказать, что я готов. Никто не знает, что будет завтра»

    Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о частичной мобилизации в России.

    – Баринов недавно поделился, что ему трудно полностью концентрироваться на футболе из-за последних новостей.

    – Новостей насчет?

    – Частичной мобилизации. Как лично ты переживаешь этот момент?

    – Мне это нисколько не мешает концентрироваться на своей работе. На сегодняшний момент мы играем в футбол. Для людей – это шоу. Мы должны выходить на поле, делать свою работу, чтобы люди отвлекались от того, что происходит сейчас. Никто не знает, что будет завтра.

    Мы все – граждане нашей страны. Если отправят туда… Но я не думаю, что там настолько все будет серьезно. Надеюсь, что все решится, и мы продолжим радовать людей, играя в футбол.

    – По твоим словам кажется, что если отправят, то ты готов.

    – Сложно сказать. А что я могу сказать? Спортсменам сейчас тоже приходят повестки. Я же не скажу, что я уеду. Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны. Люблю Россию. Если что-то будет, будем смотреть по ситуации.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Sport24

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