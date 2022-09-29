Идову: «Повестка пока не пришла. У меня категория «В»

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о частичной мобилизации в России.
«У меня в военном билете написана категория «В» (ограниченно годен – прим. «Бомбардира»), больше ничего не помню. Пока не пришла повестка», — сказал Идову.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
- То же самое касается других видов спорта.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.