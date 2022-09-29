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    Идову: «Повестка пока не пришла. У меня категория «В»

    Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о частичной мобилизации в России.

    «У меня в военном билете написана категория «В» (ограниченно годен – прим. «Бомбардира»), больше ничего не помню. Пока не пришла повестка», — сказал Идову.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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