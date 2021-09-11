Умяров, Мозес, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Глушаков выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Ломовицкий, Хендрикс, Ларссон, Игнатов, Бакаев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Карпов, Стоинович, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

Матч начнется в 19:00 по Москве.