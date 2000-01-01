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    Умяров, Мозес, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Глушаков выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Ломовицкий, Хендрикс, Ларссон, Игнатов, Бакаев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычев, Карпов, Стоинович, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +16

      vovan111 19 минут назад

      Химки это всё равно как ни крути химия а Спартак это натур. продукт!!!

      0
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      Рейтинг: +10318

      Литейный4 1 час назад

      Вся страна, кроме меньшинств из Тарасовских окраин за Химки. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1194

      Enter2006 1 час назад

      А у Химок Лантратов зато есть! ) Удачи - Химки!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1808

      Красногорск_Фан > Enter2006 1 час назад

      Отличный игрок, это правда!

      2
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      Рейтинг: +12873

      paracetamol 1 час назад

      Химики, дави свиней, чтобы визгу было побольше!

      2
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      Рейтинг: +16

      vovan111 > paracetamol 10 минут назад

      Кстати свинья это одна из самых умных животных так что ребята вам до неё ещё расти и расти!!!

      0
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      Рейтинг: +29191

      oyabun 1 час назад

      Состав основнее некуда. Если с таким не побеждать, то я уж и не знаю..

      2
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      Рейтинг: +16734

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Посмотрим.
      Может, опять будут хренпроймивочто по полю передвигаться.

      0
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      Рейтинг: +29191

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Я даже не удивлюсь подобному развитию игры. Порой возникает ощущение что им всё похер.

      1
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      Рейтинг: +16734

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      А у меня уже и "не порой", а постоянно... (((
      сУрпрЫз на 100-летие вот в таком виде.

      1
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      Рейтинг: +1530

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ждём победы)))

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      Рейтинг: +16734

      derrik2000 2 часа назад

      О!
      Селихов уже в запасе и это радует.

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      Рейтинг: +1530

      R_a_i_n > derrik2000 2 часа назад

      Очень не везучий пацан...

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      Рейтинг: +16734

      derrik2000 > R_a_i_n 1 час назад

      Пожелаем ему, чтобы невезение закончилось.
      На мой взгляд, намного лучше Максименко.

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