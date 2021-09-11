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  • Умяров, Мозес, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Глушаков выйдут у гостей

Умяров, Мозес, Промес – в основе «Спартака» на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Глушаков выйдут у гостей

11 сентября 2021, 18:11
14

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Ломовицкий, Хендрикс, Ларссон, Игнатов, Бакаев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Карпов, Стоинович, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Мозес Виктор Идову Брайан Набиуллин Эльмир Промес Квинси Умяров Наиль
Комментарии (14)
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derrik2000
1631373405
О! Селихов уже в запасе и это радует.
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R_a_i_n
1631373894
Ждём победы)))
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oyabun
1631374279
Состав основнее некуда. Если с таким не побеждать, то я уж и не знаю..
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paracetamol
1631374777
Химики, дави свиней, чтобы визгу было побольше!
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Enter2006
1631374802
А у Химок Лантратов зато есть! ) Удачи - Химки!!!
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vovan111
1631380317
Химки это всё равно как ни крути химия а Спартак это натур. продукт!!!
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