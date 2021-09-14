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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Александр Колобаев
Материалы

Спартак - Химки

11.09.2021, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Спартак - Химки
Кубок Париматч Премьер 2021
3 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Химки 1:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
10 мая, понедельник 19:00 Спартак 2:1 Химки
11 тур
17 октября, суббота 19:00 Химки 2:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 16:15 Химки 0:3 Спартак
12 тур
13 июня, суббота 16:30 Спартак 1:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 19:00 Спартак 1:1 Химки
3 тур
29 марта, суббота 16:45 Химки 3:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 16:00 Спартак 2:0 Химки
11 тур
25 мая, пятница 19:00 Химки 3:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +504

    the teacher 11 сентября 2021, 21:15

    Дениска свинным отгрузил на последок )))

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 11 сентября 2021, 20:59

    кто то сомневался что химки отдадут победу? ...не сопротивляясь...В ЛЕ такое не прокатит...

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    Рейтинг: +5950

    ySS 11 сентября 2021, 20:55

    Всех с победой!
    Особо питерскую голубую гыгыкающую "страну")

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    Рейтинг: +5950

    ySS 11 сентября 2021, 20:51

    Вообще-то лучший Глушаков

    2
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    Рейтинг: +5950

    ySS 11 сентября 2021, 20:27

    Какой пас Квинси отдал!

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    Рейтинг: +5950

    ySS 11 сентября 2021, 20:23

    Что-то расслабились при 2-0...

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    Рейтинг: +5950

    ySS 11 сентября 2021, 20:19

    Денис снова хорош.

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    Рейтинг: +18606

    ilichkadr 11 сентября 2021, 20:10

    Антоху с почином!

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    Рейтинг: +31

    vovan111 11 сентября 2021, 08:10

    Футболисты Спартака пообещали результативный футбол.Вчастности Квинси Промес!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 10 сентября 2021, 15:57

    Химки лягут под ... и отдадут три очка.

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 > vladimir-7 11 сентября 2021, 19:15

    Хорошо под конюшню никто не ложится!

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