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РПЛ 2026/2027
Спартак - Химки
Спартак - Химки: обзор матча 11 сентября 2021
Спартак
11.09.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Химки
25'
Айртон
48'
К. Промес
69'
Э. Понсе
89'
Д. Глушаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Химки
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Глушаков
Желтая карточка
М. Кофрие
88'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Айртон
84'
Желтая карточка
С. Жиго
82'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Н. Умяров
76'
Замена
М. Кофрие
️️️️
Г. Джикия
76'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
75'
72'
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
72'
Замена
Д. Давидян
️️️️
Э. Набиуллин
Замена
Д. Ларссон
️️️️
А. Соболев
70'
ГОЛ! 3:0!
Э. Понсе
69'
63'
Желтая карточка
А. Соколов
Желтая карточка
Н. Умяров
62'
60'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Трошечкин
60'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
К. Боженов
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
Э. Понсе
48'
44'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Желтая карточка
А. Соболев
42'
ГОЛ! 1:0!
Айртон
Пас отдал
Н. Рассказов
25'
Желтая карточка
Г. Джикия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-1-2-2-2
98
Максименко
6
Айртон
14
Джикия
2
Жиго
18
Умяров
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
15
Рассказов
9
Понсе
7
Соболев
3-3-1-1-1
22
Лантратов
25
Филин
15
Данилкин
25
Дагерстол
87
Боженов
5
Трошечкин
3
Набиуллин
88
Глушаков
44
Кухарчук
9
Адеми
6
Айртон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Айртон
14
Джикия
5
Кофрие
5
Кофрие
14
Джикия
18
Умяров
20
Хендрикс
20
Хендрикс
18
Умяров
10
Промес
7
Бакаев
7
Бакаев
10
Промес
7
Соболев
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Соболев
5
Трошечкин
18
Соколов
18
Соколов
5
Трошечкин
87
Боженов
3
Стойинович
3
Стойинович
87
Боженов
3
Набиуллин
9
Давидян
9
Давидян
3
Набиуллин
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Спартак
Химки
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Руй Витория
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Спартак - Химки
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Максим Гаврилин
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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