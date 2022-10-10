В «Химках» отреагировали на новость об отстранении трех футболистов по решению Гогниева

Пресс-служба «Химок» дала комментарий по поводу информации об отстранении нескольких игроков от тренировок.
Сообщалось, что главный тренер команды Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.
«Участие или неучастие определeнных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб.
Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом» согласно расписанию», – сказали в подмосковном клубе.
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»