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    В «Химках» отреагировали на новость об отстранении трех футболистов по решению Гогниева

    Пресс-служба «Химок» дала комментарий по поводу информации об отстранении нескольких игроков от тренировок.

    Сообщалось, что главный тренер команды Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

    «Участие или неучастие определeнных спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб.

    Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом» согласно расписанию», – сказали в подмосковном клубе.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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