Идову: «Нельзя упрекать легионеров, которые уехали из России»

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о массовом отъезде легионеров из РПЛ.

«Могу понять легионеров, которые уехали. Знаю про Дагерстола. Семья постоянно ему писала, переживали. Понимал, что приостановит контракт. Не стал неожиданностью его отъезд. За такое решение нельзя никого упрекать.

Возвращение? Тут зависит от желания игрока. Еще и руководство, захочет ли вернуть их. Решение можно будет понять, если не захотят возвращать игрока, который приостановил контракт», — заявил Идову.

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