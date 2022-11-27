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Брайан Идову
Статистика
Брайан Идову - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1992 (34)
#30 | Защитник
178 см | 76 кг
Нигерия | Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Краснодар
4 : 1
27.11.2022
Химки
1' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Химки
1 : 1
22.11.2022
Нижний Новгород
70' - 90'
80'
Россия. Кубок, 3 тур
Химки
0 : 5
28.09.2022
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Нижний Новгород
1 : 1
13.09.2022
Химки
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Химки
0 : 2
31.08.2022
Краснодар
1' - 90'
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