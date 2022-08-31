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    Брайан Идову - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Идову
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Краснодар (Краснодар) 4:1 Химки (Химки)
    22.11.2022 70' -90' Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    80'
    28.09.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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