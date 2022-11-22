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FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Нижний Новгород
Химки - Нижний Новгород: обзор матча 22 ноября 2022
Химки
22.11.2022, вторник, 17:30
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
40'
А. Руденко
65'
В. Александров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Нижний Новгород
Пенальти не реализован!
А. Никитин
ГОЛ!
В. Александров
1:3
Пенальти не реализован!
А. Долгов
ГОЛ!
К. Шильцов
1:2
Пенальти не реализован!
Д. Казанцев
ГОЛ!
Н. Калинский
1:1
ГОЛ!
Б. Магомедов
1:0
Желтая карточка
М. Гбане
90'
+4
Желтая карточка
А. Долгов
86'
Желтая карточка
Б. Идову
80'
80'
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
80'
Замена
К. Шильцов
️️️️
В. Кротов
Замена
Б. Идову
️️️️
К. Боженов
70'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Д. Глушаков
70'
65'
Желтая карточка
В. Кротов
65'
ГОЛ! 1:1!
В. Александров
Пас отдал
И. Юлдошев
63'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Н. Каккоев
46'
Замена
Милсон
️️️️
Д. Рыбчинский
ГОЛ! 1:0!
А. Руденко
40'
Желтая карточка
А. Руденко
39'
39'
Замена
Н. Калинский
️️️️
М. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
71
Данил Казанцев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Исмаил Дибиров
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Митрюшкин
4
Никитин
27
Черный
87
Боженов
24
Гбане
71
Казанцев
88
Глушаков
35
Главчич
19
Руденко
11
Долгов
7
Садыгов
4-2-3-1
25
Нигматуллин
44
Корнюшин
5
Масоэро
2
Александров
6
Юлдошев
8
Майга
22
Каккоев
20
Рыбчинский
5
Михайлов
57
Кротов
99
Сулейманов
87
Боженов
30
Идову
30
Идову
87
Боженов
88
Глушаков
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Глушаков
22
Каккоев
89
Стоцкий
89
Стоцкий
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
78
Калинский
8
Майга
57
Кротов
7
Шильцов
7
Шильцов
57
Кротов
20
Рыбчинский
7
Милсон
7
Милсон
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
11
Исмаил Дибиров
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
11
Исмаил Дибиров
АП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Арена-Химки
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