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FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 28 сентября 2022
Химки
28.09.2022, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 5
Завершен
Локомотив
20'
П. Габриэл
36'
П. Габриэл
50'
П. Габриэл
57'
В. Изидор
59'
П. Габриэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Локомотив
78'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Н. Тикнизян
75'
Желтая карточка
А. Миранчук
66'
Замена
Ф. Камано
️️️️
В. Изидор
66'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Керк
66'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
А. Карпукас
65'
Замена
Д. Куликов
️️️️
П. Габриэл
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
61'
Замена
К. Боженов
️️️️
С. Ахмаев
61'
59'
ГОЛ! 0:5!
П. Габриэл
Пас отдал
К. Марадишвили
57'
ГОЛ! 0:4!
В. Изидор
Пас отдал
М. Ненахов
52'
Желтая карточка
С. Магкеев
50'
ГОЛ! 0:3!
П. Габриэл
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
А. Руденко
️️️️
И. Садыгов
46'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
Е. Данилкин
40'
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Габриэл
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Д. Камлашев
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Габриэл
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
11
Александр Ломовицкий
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Митрюшкин
15
Тихий
15
Данилкин
25
Филин
30
Идову
11
Ломовицкий
88
Глушаков
9
Камлашев
97
Магомедов
44
Кухарчук
7
Садыгов
4-1-1-3-1
53
Худяков
24
Ненахов
27
Магкеев
4
Едвай
71
Тикнизян
93
Карпукас
22
Марадишвили
9
Керк
21
Миранчук
7
Педро Габриэл
18
Изидор
Ахмаев
87
Боженов
87
Боженов
Ахмаев
15
Данилкин
71
Казанцев
71
Казанцев
15
Данилкин
7
Садыгов
19
Руденко
19
Руденко
7
Садыгов
9
Камлашев
27
Ахмаев
27
Ахмаев
9
Камлашев
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
71
Тикнизян
27
Живоглядов
27
Живоглядов
71
Тикнизян
7
Педро Габриэл
25
Куликов
25
Куликов
7
Педро Габриэл
18
Изидор
40
Камано
40
Камано
18
Изидор
93
Карпукас
77
Раконьяц
77
Раконьяц
93
Карпукас
9
Керк
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Керк
Остались в запасе
Химки
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Химки - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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