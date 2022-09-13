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FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Химки
Нижний Новгород - Химки: обзор матча 13 сентября 2022
Нижний Новгород
13.09.2022, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Химки
83'
Т. Сулейманов
85'
Д. Глушаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Химки
ГОЛ!
Э. Севикян
5:3
ГОЛ!
А. Филин
4:3
ГОЛ!
Э. Набиуллин
4:2
Пенальти не реализован!
А. Ломовицкий
ГОЛ!
Н. Каккоев
3:2
ГОЛ!
Д. Малыхин
2:2
ГОЛ!
И. Жигулев
2:1
ГОЛ!
Д. Глушаков
1:1
ГОЛ!
Т. Сулейманов
1:0
90'
+5
Замена
Н. Главчич
️️️️
А. Юран
86'
Вторая желтая
И. Камышев
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Р. Мирзов
ГОЛ! 1:0!
Т. Сулейманов
Пас отдал
Э. Севикян
83'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Пенчиков
78'
74'
Замена
Д. Малыхин
️️️️
Б. Магомедов
70'
Желтая карточка
А. Филин
67'
Желтая карточка
Р. Мирзов
66'
Желтая карточка
И. Камышев
65'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Садыгов
Замена
Д. Кобесов
️️️️
К. Шильцов
61'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Милсон
61'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
50'
46'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Д. Камлашев
46'
Замена
А. Филин
️️️️
Д. Давыдов
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Шарипов
46'
Замена
И. Берковский
️️️️
В. Кротов
46'
46'
Замена
А. Юран
️️️️
А. Черный
16'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-2-1-3
25
Нигматуллин
3
Набиуллин
4
Пенчиков
2
Александров
44
Корнюшин
8
Майга
22
Каккоев
73
Шарипов
7
Милсон
7
Шильцов
57
Кротов
3-2-2-3
88
Гудиев
15
Данилкин
27
Черный
30
Идову
88
Глушаков
11
Камышев
97
Магомедов
9
Камлашев
7
Садыгов
88
Давыдов
27
Мирзов
7
Шильцов
10
Кобесов
10
Кобесов
7
Шильцов
73
Шарипов
10
Жигулев
10
Жигулев
73
Шарипов
57
Кротов
17
Берковский
17
Берковский
57
Кротов
7
Милсон
19
Севикян
19
Севикян
7
Милсон
4
Пенчиков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
4
Пенчиков
97
Магомедов
8
Малыхин
8
Малыхин
97
Магомедов
88
Давыдов
25
Филин
25
Филин
88
Давыдов
27
Черный
25
Юран
25
Юран
27
Черный
Юран
35
Главчич
35
Главчич
Юран
7
Садыгов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
7
Садыгов
9
Камлашев
27
Ахмаев
27
Ахмаев
9
Камлашев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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