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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 27 ноября 2022
Краснодар
27.11.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
4 : 1
Завершен
Химки
13'
Э. Сперцян
32'
Д. Кордоба
57'
Д. Кордоба
30'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Химки
Замена
К. Богданец
️️️️
А. Ионов
87'
86'
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
А. Мацукатов
️️️️
И. Ахметов
83'
Замена
️️️️
Д. Кордоба
83'
Замена
Д. Карпов
️️️️
М. Баньяц
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Е. Сорокин
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
С. Волков
32'
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Магомедов
Пас отдал
Р. Мирзов
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
Пас отдал
М. Баньяц
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Дмитрий Малыхин
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Краснодар
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Агкацев
82
Волков
28
Сорокин
4
Литвинов
98
Петров
6
Ленини
97
Ахметов
7
Баньяц
8
Сперцян
11
Ионов
9
Кордоба
3-2-1-1-3
1
Митрюшкин
4
Никитин
27
Черный
30
Идову
71
Казанцев
8
Малыхин
35
Главчич
97
Магомедов
11
Долгов
7
Садыгов
27
Мирзов
97
Ахметов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
97
Ахметов
11
Ионов
10
Богданец
10
Богданец
11
Ионов
7
Баньяц
11
Карпов
11
Карпов
7
Баньяц
Остались в запасе
Краснодар
Химки
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Ozon Арена
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