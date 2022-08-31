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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 31 августа 2022
Химки
31.08.2022, среда, 16:30
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
27'
В. Литвинов
40'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Краснодар
79'
Замена
Кайо
️️️️
В. Самко
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Глушаков
71'
71'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
С. Волков
71'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
И. Манелов
71'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
И. Ахметов
65'
Желтая карточка
В. Самко
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
60'
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Ахметов
Замена
А. Филин
️️️️
А. Руденко
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Литвинов
Красная карточка
З. Волков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-3-1
88
Гудиев
30
Идову
27
Черный
20
Волков
15
Данилкин
88
Глушаков
11
Камышев
9
Камлашев
19
Руденко
44
Кухарчук
17
Зуев
4-1-2-2-1
1
Агкацев
82
Волков
4
Литвинов
28
Сорокин
44
Исаенко
23
Якимов
7
Баньяц
97
Ахметов
2
Манелов
70
Самко
20
Окоронкво
19
Руденко
25
Филин
25
Филин
19
Руденко
88
Глушаков
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Глушаков
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
70
Самко
31
Кайо
31
Кайо
70
Самко
2
Манелов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
2
Манелов
97
Ахметов
8
Сперцян
8
Сперцян
97
Ахметов
82
Волков
9
Кордоба
9
Кордоба
82
Волков
Остались в запасе
Химки
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Химки - Краснодар
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арена-Химки
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