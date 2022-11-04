«Выпили максимум по бокальчику. Просто играла музыка. Нельзя собраться с друзьями?». Идову – о видео с Магкеевым

Защитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал видео со своим участием, которое было опубликовано на прошлой неделе.

На видео Идову и защитник «Локомотива» Станислав Магкеев отдыхают в компании друзей.

Застолье случилось после поражения «Локомотива» от ЦСКА в 15-м туре РПЛ (0:1).

Идову и Магкеев ранее вместе были в «Локо».

«Мы просто поехали в гости к Тину Едваю со Стасом Магкеевым после игры. Максимум по бокальчику вина выпили. Ничего такого. Просто играла музыка.

Понятное дело, обидно проигрывать, но за это время уже успел и погоревать, и дома посидеть, сериал посмотреть, ничего не делать. Чуть развеялись, чтобы какой-то позитив найти. Отнесся спокойно к этой ситуации, знал, что ничего в этом не было. Если бы мы поехали в клуб – это одно дело. А тут нельзя собраться с друзьями посидеть в гостях? Полный бред», – считает Идову.

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