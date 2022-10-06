Идову: «Карпин может сделать так, что сборной России будет гордиться вся страна»

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о необходимости сборной России в условиях отстранения от международных турниров.

«Нужна ли сейчас сборная России по футболу? Я думаю, что да, потому что рано или поздно нас допустят до международных соревнований. Вне зависимости от того, когда это произойдет – через год, два или пять, нужно быть готовыми.

Тем более, что попадание в сборную – это мотивация для футболистов, все стремятся там быть, это поощрение за работу.

Даже в период отстранения сборная России – необходимый элемент. В первую очередь для будущего поколения, которое будет играть на международной арене.

Что касается Карпина, то он действительно хороший тренер для сборной. По тому, как сейчас играет «Ростов», понятно, что Валерий Георгиевич – хороший специалист. Я очень высоко ценю его работу. За это время он привлек много новых имен в сборную, это плюс.

Чем больше Карпин будет работать в сборной, тем больше он сможет привить команде стиль «Ростова». И тогда может получиться такая сборная, которой будет гордиться вся страна.

То, что он совмещает посты, думаю, не проблема в нынешней ситуации. Сейчас он имеет возможность просматривать игроков прямо во время чемпионата. Он следит за всеми – это помогает ему и в клубе, и в сборной», – считает Идову.