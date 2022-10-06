Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Идову: «Карпин может сделать так, что сборной России будет гордиться вся страна»

    Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о необходимости сборной России в условиях отстранения от международных турниров.

    «Нужна ли сейчас сборная России по футболу? Я думаю, что да, потому что рано или поздно нас допустят до международных соревнований. Вне зависимости от того, когда это произойдет – через год, два или пять, нужно быть готовыми.

    Тем более, что попадание в сборную – это мотивация для футболистов, все стремятся там быть, это поощрение за работу.

    Даже в период отстранения сборная России – необходимый элемент. В первую очередь для будущего поколения, которое будет играть на международной арене.

    Что касается Карпина, то он действительно хороший тренер для сборной. По тому, как сейчас играет «Ростов», понятно, что Валерий Георгиевич – хороший специалист. Я очень высоко ценю его работу. За это время он привлек много новых имен в сборную, это плюс.

    Чем больше Карпин будет работать в сборной, тем больше он сможет привить команде стиль «Ростова». И тогда может получиться такая сборная, которой будет гордиться вся страна.

    То, что он совмещает посты, думаю, не проблема в нынешней ситуации. Сейчас он имеет возможность просматривать игроков прямо во время чемпионата. Он следит за всеми – это помогает ему и в клубе, и в сборной», – считает Идову.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

    Новости по теме
    Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА 10
    «Можно рассчитывать на изменения к лучшему». Дюков – об отстранении сборной России 2
    Игрок «Факела» Квеквескири: «Если пригласят сборные России и Грузии, выберу Грузию. При всей моей любви к России»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +698

      Fju-2 12 минут назад

      Уже 15-ый месяц руководит сборной. Пока поводов для гордости не было. Задачу выхода на ЧМ провалил. Вспоминается только 1 приличный матч, когда Сутормин капитаном был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3798

      Питерский князь 25 минут назад

      Карпин может сделать так, чтобы нашей сборной гордилась страна!!!
      Вручить им автоматы и отправить добровольцами на фронт.
      Других вариантов нет!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11