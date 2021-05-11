Ларссон – Идову о предвзятом судействе: «В кои-то веки что-то присудили в пользу «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал слова защитника «Химок» Брайана Идову, раскритиковавшего судейство после матча 29-го тура РПЛ.

28-летний футболист написал в инстаграме: «Они не могут, судья поможет!» Спустя несколько часов он обновил пост.

«Слова Идову о том, что судьи были за «Спартак»? Я с ним незнаком, мне абсолютно всe равно, что сказал Идову. Возможно, он расстроен поражением, но сегодня на матче был VAR.

В кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если уж Идову говорит о судьях, то, когда «Химки» забивали гол, там была чистая игра рукой», – сказал Ларссон.

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

Матч обслуживал Владислав Безбородов .

. На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.

за грубую игру. «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.

Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»