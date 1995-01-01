Ларссон – Идову о предвзятом судействе: «В кои-то веки что-то присудили в пользу «Спартака»

Питорские пуканы до сих пор пылают (вам поможет paracetamol) Как их судят: вечные подкаты прямыми ногами оздоева и азмуна; руки в штрафной ракицкого; толчки и локти дрочера дзюпы и никаких наказаний. И эти питорские дол.баны всё что-то про Спартак пиз.дят. Фу на вас.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал слова защитника «Химок» Брайана Идову, раскритиковавшего судейство после матча 29-го тура РПЛ.
28-летний футболист написал в инстаграме: «Они не могут, судья поможет!» Спустя несколько часов он обновил пост.
«Слова Идову о том, что судьи были за «Спартак»? Я с ним незнаком, мне абсолютно всe равно, что сказал Идову. Возможно, он расстроен поражением, но сегодня на матче был VAR.
В кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если уж Идову говорит о судьях, то, когда «Химки» забивали гол, там была чистая игра рукой», – сказал Ларссон.
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Матч обслуживал Владислав Безбородов.
- На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
- «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.
Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»