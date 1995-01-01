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    Ларссон – Идову о предвзятом судействе: «В кои-то веки что-то присудили в пользу «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал слова защитника «Химок» Брайана Идову, раскритиковавшего судейство после матча 29-го тура РПЛ.

    28-летний футболист написал в инстаграме: «Они не могут, судья поможет!» Спустя несколько часов он обновил пост.

    «Слова Идову о том, что судьи были за «Спартак»? Я с ним незнаком, мне абсолютно всe равно, что сказал Идову. Возможно, он расстроен поражением, но сегодня на матче был VAR.

    В кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если уж Идову говорит о судьях, то, когда «Химки» забивали гол, там была чистая игра рукой», – сказал Ларссон.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Матч обслуживал Владислав Безбородов.
    • На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
    • «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.

    Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: -178

      Землякруглая 6 минут назад

      Питорские пуканы до сих пор пылают (вам поможет paracetamol) Как их судят: вечные подкаты прямыми ногами оздоева и азмуна; руки в штрафной ракицкого; толчки и локти дрочера дзюпы и никаких наказаний. И эти питорские дол.баны всё что-то про Спартак пиз.дят. Фу на вас.

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      Рейтинг: +10878

      paracetamol 41 минуту назад

      Эти веки продолжаются с момента основания клупа. То есть лет 100!

      0
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      Рейтинг: +3648

      mutabor0992 47 минут назад

      Вот и Джордан протух...Посмотрим как в еврокубках игра будет идти.

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