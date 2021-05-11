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  • Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

11 мая 2021, 08:35
12

Защитник «Химок» Брайан Идову обновил пост в инстаграме, посвященный судейству в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее 28-летний футболист написал: «Они не могут, судья поможет!»

«Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друг друга оскорблять. Меня поливайте сколько влезет. Красная 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов – то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100% – будут всегда такие споры.

Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать. «Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол», – написал Идову в инстаграме.

  • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
  • Матч обслуживал Владислав Безбородов.
  • На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
  • «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.

Источник: инстаграм Брайана Идову
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Идову Брайан
Комментарии (12)
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filosof sparty
1620713609
Достойно Брайан!
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paracetamol
1620715772
Ставят левые пендали кому надо, и не ставят тоже кому надо. А бабки получает свистун и длится с арой во главе судейского комитета. Я давно заметил, там, где хачик начальничком, сразу коррупция процветать начинает.
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slavа0508
1620716429
Если уж быть до конца честными то должна была быть и вторая красная вместе с пендалем , так что Идову прежде чем писать поучил бы правила и посмотрел бы повторы , умней бы выглядел бы,,,,
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GermanVo
1620717761
Наговорил парнишка с горяча. Сколько раз после игры казалось, что те или иные решения были приняты не в пользу твоей команды, а потом оказывалось, что всё по делу. Главное осознать и принять это. Красная Глушенкову стопроцентная. Давно заметил, что Максим в таких эпизодах может на нервах вспылить, хотя кажется уравновешенным. А что касается пенальти, ну тут, как по мне, даже спорным момент нельзя назвать. Ларсон переправлял мяч в створ ворот, и на пути оказалась рука в неестественном положении.
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Лфшт
1620718233
раз 10 пересмотрел момент пенальти - был. нельзя во вратарской руками махать - держи внизу хотя бы. За красную там и говорить нечего
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NewLife
1620718486
Зассал паренек после вчерашнего высера, понял, что ему еще здесь играть.
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Sanches65
1620719990
...то с пальмы обезьян зачем то снимают?
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"supermax"
1620725363
в каждом матч миллион претензий к судьям...они и раньше, конечно, были...но ощущение, что с появление ВАР их стало в разы больше
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Владислав Vlad
1620727209
В одном он прав - Пока не будет единой трактовки эпизодов, так и будут споры. А что бы судьи одинаково трактовали эпизоды - должны быть чёткие правила, а не размытые - такие, как "На усмотрение арбитра".
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PahaSpartak
1620753412
Согласен с высказываниями на счёт второй красной. Где она? Рукой играл, играл, мяч мацал-мацал. Вторую жёлтую и без разговоров и за борт. Что за понты какие-то. А Мирзову в Спартак я не советую возвращаться. В споре виноваты все, но болельщик не претендует на игру в топ клубе. Он набухается и забудет на следующий день, работая на токарном станке, или долбя уголь в шахте. Возможно, даже он будет на диване сонный критиковать. Ты публичная личность, вот и огребай теперь за несдержанность. Это надо понимать некоторым участникам игры в футбол. Вы для болельщиков, а не наоборот.
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