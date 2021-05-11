Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

Защитник «Химок» Брайан Идову обновил пост в инстаграме, посвященный судейству в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее 28-летний футболист написал: «Они не могут, судья поможет!»

«Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друг друга оскорблять. Меня поливайте сколько влезет. Красная 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов – то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100% – будут всегда такие споры.

Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать. «Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол», – написал Идову в инстаграме.