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    Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

    Защитник «Химок» Брайан Идову обновил пост в инстаграме, посвященный судейству в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Ранее 28-летний футболист написал: «Они не могут, судья поможет!»

    «Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друг друга оскорблять. Меня поливайте сколько влезет. Красная 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов – то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100% – будут всегда такие споры.

    Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать. «Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол», – написал Идову в инстаграме.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Матч обслуживал Владислав Безбородов.
    • На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
    • «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Брайана Идову

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +257

      Лфшт 1 минуту назад

      раз 10 пересмотрел момент пенальти - был. нельзя во вратарской руками махать - держи внизу хотя бы. За красную там и говорить нечего

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      Рейтинг: +1511

      GermanVo 8 минут назад

      Наговорил парнишка с горяча. Сколько раз после игры казалось, что те или иные решения были приняты не в пользу твоей команды, а потом оказывалось, что всё по делу. Главное осознать и принять это. Красная Глушенкову стопроцентная. Давно заметил, что Максим в таких эпизодах может на нервах вспылить, хотя кажется уравновешенным. А что касается пенальти, ну тут, как по мне, даже спорным момент нельзя назвать. Ларсон переправлял мяч в створ ворот, и на пути оказалась рука в неестественном положении.

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      Рейтинг: +18850

      slavutiq70 31 минуту назад

      Если уж быть до конца честными то должна была быть и вторая красная вместе с пендалем , так что Идову прежде чем писать поучил бы правила и посмотрел бы повторы , умней бы выглядел бы,,,,

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      Рейтинг: +10878

      paracetamol 42 минуты назад

      Ставят левые пендали кому надо, и не ставят тоже кому надо. А бабки получает свистун и длится с арой во главе судейского комитета. Я давно заметил, там, где хачик начальничком, сразу коррупция процветать начинает.

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      Рейтинг: +4754

      filosof sparty 1 час назад

      Достойно Брайан!

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