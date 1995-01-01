Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

раз 10 пересмотрел момент пенальти - был. нельзя во вратарской руками махать - держи внизу хотя бы. За красную там и говорить нечего
Защитник «Химок» Брайан Идову обновил пост в инстаграме, посвященный судейству в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».
Ранее 28-летний футболист написал: «Они не могут, судья поможет!»
«Короче, все успокоились. Хватит ругаться, друг друга оскорблять. Меня поливайте сколько влезет. Красная 100%, пенальти, по моему мнению, не было. Пока не будет единой трактовки этих эпизодов – то ставят левые пенальти, то не ставят, кажется, 100% – будут всегда такие споры.
Это футбол. «Спартак» с победой. Обидно просто такие игры проигрывать. «Локомотив» ничего не обещал, не заносил. Просто обычное желание побеждать в каждой игре. Всем добра. Любите футбол», – написал Идову в инстаграме.
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Матч обслуживал Владислав Безбородов.
- На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
- «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.