Идову – после матча со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»

Идову прав, удаление и левый пенальти и все в одну сторону. Позор свистуну!
Защитник «Химок» Брайан Идову недоволен судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».
«Они не могут, судья поможет!» – написал 28-летний футболист в инстаграме сразу после матча.
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Матч обслуживал Владислав Безбородов.
- На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
- «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.