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    Идову – после матча со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»

    Защитник «Химок» Брайан Идову недоволен судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Они не могут, судья поможет!» – написал 28-летний футболист в инстаграме сразу после матча.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Матч обслуживал Владислав Безбородов.
    • На 37-й минуте судья удалил полузащитника подмосковной команды Максима Глушенкова за грубую игру.
    • «Спартак» отыгрался на 53-й минуте, забив с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Брайана Идову

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    10.05.2021 21:56
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10866

      paracetamol 40 минут назад

      Идову прав, удаление и левый пенальти и все в одну сторону. Позор свистуну!

      1
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      Рейтинг: +5

      vfcamp1z 49 минут назад



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      -1
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      Рейтинг: +10866

      paracetamol > vfcamp1z 39 минут назад

      Убери своих сифилисных дешевок!

      0
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      Рейтинг: +949

      Mariner 1 час назад

      Что им законы, когда судьи знакомы? Свинота такая свинота... И ведь ещё больше всех жалуются, ноют, плачутся о том, как им тяжело, как их обижают... Стыдно, что в стране есть такой клуб!

      6
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      Рейтинг: +7811

      NewLife > Mariner 1 час назад

      Застрелись ! Меньше дерьма будет на сайте.

      2
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      Рейтинг: +949

      Mariner > NewLife 53 минуты назад

      Чего за хрюканье? Я не понимаю. Кто пустил свинью за комп?!

      0
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      Рейтинг: +7920

      ivany4 1 час назад

      Ладно такую хрень пишут "любители футбола" с якобы "культурной столицы". Все прекрасно понимают, что там не знают правил футбола, и просто смеются над ними.))
      Но когда игрок такое пишет, то это просто не поддается восприятию.
      Кстати, что там РФС принимал насчет "критики" судей и судейства официальными лицами матча? Что его ждет?

      2
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      Рейтинг: +8375

      Вомбат > ivany4 41 минуту назад

      Правила футбола в Петербурге знают лучше, чем в Москве. Кстати, никто из нас не считает Петербург культурной столицей. Это Ленинград был культурной столией России до войны. Даже после войны и переселения в город половины Калининской и Кировской областей, культура в городе была еще на уровне. Доконало ее появление 300 тысяч лимитчиков в начале 1970-х, когда у нас построили много новых заводов. Ну а насчет восприятия того, что написал игрок, то он отчасти прав. Вашего Айртона тоже надо было удалять. Он первым наступил шипами на ногу Глушенкову. Пересмотрите игру, и если у вас есть глаза, вы это увидите.

      1
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      Рейтинг: +12126

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Химки играли хорошо , но грубых фолов было много , за что и поплатились - кто виноват ???

      2
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      Рейтинг: +412

      Pudddle 1 час назад

      Стыдно за рыл!

      2
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      Рейтинг: +5429

      Томик 1 час назад

      Брайан, ну нахера? Всегда считал нормальным человеком. К чему это? Давай по конкретным моментам - что не нравится. А то как хрен какой-нибудь "всё плохо. нас засудили, их тащат." Что не так? Не удалили двоих за несколько карточек ваших - было. Не было пенальти? Так был же. Я за Глушенкова шипами бил в живот спартаковцу? Так нет же - он сам. Сделал вид судья, что Роме в ногу заехали, подобрали мяч и забили в контратаке, пока игроки "Спартака" ждали свистка? Что, ****, не понравилось то??? Штрафных перед вашими воротами не видел. Не давал желтые за то, что сбивали игроков убегающих в контратаки - так вашим же и не давал. ЧТОООООООО?

      8
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      Рейтинг: +8375

      Вомбат > Томик 1 час назад

      На этом жалком сайте просто не дали весь текст Идову, а по выдержке из текста судить не стоит. Идову пытался доказать, что мяч не изменил траекторию полета после того, как случайно скользнул по руке защитника. На его взгляд пенальти не было. Я с ним не согласен, по нынешним правилам он был. Но и его я понимаю. Раньше такие пенальти не ставили. Кстати, красную Глушенкову он не оспаривал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5429

      Томик > Томик 1 час назад

      "сдел вид судья, что не видит"

      1
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      Рейтинг: +5429

      Томик > Вомбат 1 час назад

      "Раньше"? Ну это разве аргумент? Раньше не давали, поэтому надо поплевать в сторону "Спартака" и судейства? Нехорошо это. И очень меня расстраивает именно потому, что это Идову. Ну не ожидал от него.

      1
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      Рейтинг: +7136

      житель СПб > Томик 54 минуты назад

      Другое мнение высказать можно? 1. Красной лично я не увидел. 2. Жиго, как это бывает часто, играл безобразно грубо, минимум две желтые должен был получать - не получил ни одной. 3. 2 красную потому и не дал судья, что понимал - первую дал натянуто... 4. С тех ракурсов, которые показывали по ТВ - однозначное утверждение по пенальти не видно, хотя вероятно, что касание было - т.е. формальные основания для его постановки были. Изменил ли мяч свое движение - тоже не видно было, непонятно. Во всяком случае, после таких матчей, как сегодня, Спартаку грех жаловаться на судейство...

      3
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      Рейтинг: +807

      Mr Green > Вомбат 47 минут назад

      всегда такие ставили, мяч попадает в руку и меняет траекторию полёта, летел в дальний угол, а после касания упал у ближней штанги. тут всё по делу. да и красная по делу, открытыми шипами в пах бить

      1
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      Рейтинг: +5429

      Томик > житель СПб 22 минуты назад

      Высказывайте, зачем мне вот только? Вы мне про игру рукой Ракицкого расскажите в этом сезоне по всем моментам - вот там скажу спасибо. А тут я и сам что надо вижу, ваше мнение не интересует. В таком ключе сегодня наслушался от комментатора. Даже не хочется его уже по имени Константин называть. Одно только: "Ну можно было засчитывать" чего стоит. Я одного не пойму, Вы любите когда правила на ходу придумывают?? То "английский стиль", то "стоял на двух ногах", теперь "изменил ли мяч своё движение". Что вы там все несёте? Есть правила футбола и трактовки. которые нам с Вами преподносят футбольные функционеры. Не помню, чтобы была формулировка "Жиго играл безобразно грубо". Что Вам не понравилось в его игре? Мне не понравилось, что его сломать хотели не один раз. Может Вы лично считаете, что когда он мяч выбивал на опережение, а н.иг.е.р свою ногу ему засовывал - надо было уйти от контакта? Да хрен там. А ещё - Вы всерьёз считаете, что мяч попав в руку защитнику перед воротами не изменил НАПРАВЛЕНИЕ движения?? Не видно было? Посмотрите повторы, прежде чем писать сюда мне.

      0
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      Рейтинг: +1505

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Сам же играл рукой в фазе атаки гола Химок. Л-логика.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7811

      NewLife 1 час назад

      Симулянт, тебе лучше заткнуться.

      3
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