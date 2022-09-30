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    Идову: «Частичная мобилизация? Нам не остается ничего, кроме как шутить в команде»

    Защитник «Химок» Брайан Идову высказался о частичной мобилизации в России.

    «Получал ли кто-то повестки? В клубе пока все тихо. Понятное дело, немножко беспокоит ситуация в мире, как ни крути. Я старался абстрагироваться, в какой-то момент перестать следить за всем происходящим, потому что слишком много смотрел, читал все СМИ, каналы в телеграме разных источников, чтобы понимать всю картину и мнения. В какой-то момент стало тяжеловато, плюс еще [неудачные] результаты команды, смена тренеров. Стало чуть не до этого. Сейчас опять приходится следить. Будем смотреть, что произойдет в будущем, как все будет.

    В принципе как ни крути в команде все равно обсуждаем, но только в шуточном ключе, потому что кроме как шутить, нам ничего не остаeтся делать. Могу ли себе представить худший исход? Знаете, как говорится: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Я могу уже представить все что угодно. Изначально я такой ситуации вообще представить не мог. Я готов ко всему, но надеюсь, что все обернется в лучшую сторону», – сказал Идову.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Metaratings

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    30.09.2022 23:49
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