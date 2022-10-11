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    Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками»

    Виллиам Д’Авила, аген защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал отстранение футболиста от тренировок с основой.

    Сообщалось, что главный тренер команды Спартак Гогниев убрал из состава Идову, капитана Дмитрия Тихого, и хавбека Илью Камышева.

    «Согласен ли Брайан с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — заявил Д’Авила.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17189

      paracetamol 36 минут назад

      Очередной придурок тренировать пришел, вот почему!

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