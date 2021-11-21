Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычeв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.
Источник: твиттер ЦСКА