Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычeв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.