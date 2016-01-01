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    Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычeв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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