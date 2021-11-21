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  • Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей

Фукс, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА на матч с «Химками»; Идову, Набиуллин, Мирзов выйдут у гостей

21 ноября 2021, 12:55
6

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками».

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычeв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Дзагоев Алан Заболотный Антон Идову Брайан Мирзов Резиуан Набиуллин Эльмир Фукс Бруно
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1637488971
Фукс? Не слышал. Последний раз встречал в приключениях врунгеля. Полагаю игра будет непредсказуемой.
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portero
1637491086
победа ЦСКА думаю 2:0, Химкив пердив, нефиг в РПЛ мутить с ворами управленцами, к Ротору ждет он вас там....
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