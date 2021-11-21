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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков; AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

ЦСКА - Химки

21.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 15 тур ЦСКА - Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:2 Химки
1 тур
8 августа, суббота 16:00 Химки 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2015

30 марта, понедельник 12:00 ЦСКА 1:2 Химки
Товарищеские матчи 2014

2 июля, среда 14:00 ЦСКА 3:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 18:15 ЦСКА 2:1 Химки
5 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Химки 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 15:15 Химки 1:2 ЦСКА
10 тур
11 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 4:3 Химки
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 ЦСКА 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 18:00 ЦСКА 0:0 Химки
4 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Химки 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 21 ноября 2021, 22:16

    Москвичи не стали обижать друг друга...

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    Рейтинг: +4467

    Snek 21 ноября 2021, 16:22

    Я думаю в этом году Фукс уже даже перевыполнил план на игры. Целых 15 минут!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 21 ноября 2021, 16:01

    "Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище"(С) Иа. Единственное, что хорошо получается - бегать вперед-назад. Добегают до штрафной, а что дальше делать не знают, ни те, ни другие.

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    Рейтинг: +706

    Forvard47 21 ноября 2021, 15:58

    весело... бруно фукс сыграл, я думал он 5 минут отыграет... а он решил все 15 сыграть.. гений

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 21 ноября 2021, 15:50

    Безвремие,че сказать

    0
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 21 ноября 2021, 15:45

    Ну,ожеребитесь ,голом каким-нибудь...
    Только унылый галоп..(
    Даже Игорь скучает.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 21 ноября 2021, 15:33

    Судя по обилию комментов, матч вызывает живейший интерес. Невозможно оторваться от захватывающего зрелища.

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    Рейтинг: +2231

    river31 21 ноября 2021, 14:24

    так нельзя делать. Либо одно, либо другое... ИМХО.

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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 ноября 2021, 13:25

    Кто удачливее окажется, тот и победит.

    0
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake > ySS 21 ноября 2021, 16:03

    Удача сегодня взяла выходной

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    Рейтинг: +131

    More_and_More 21 ноября 2021, 13:05

    Фукс в старте. Ну наконец-то, хрусталь бразильский

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    Рейтинг: +890

    3meeeD > More_and_More 21 ноября 2021, 14:41

    Лучше бы его и не было

    1
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    Рейтинг: +706

    Forvard47 > 3meeeD 21 ноября 2021, 15:58

    ну его по сути и не было на 15 минут вышел и ушел))

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