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ЦСКА - Химки
ЦСКА - Химки: обзор матча 21 ноября 2021
ЦСКА
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Химки
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Б. Зайнутдинов
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тихий
80'
Желтая карточка
Б. Сабович
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ч. Эджуке
74'
65'
Замена
Б. Сабович
️️️️
К. Боженов
62'
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
М. Фернандес
58'
54'
Желтая карточка
К. Боженов
51'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Дзагоев
46'
43'
Желтая карточка
Р. Мирзов
39'
Желтая карточка
Ф. Дагерстол
17'
Пенальти не реализован!
К. Адеми
Красная карточка
Б. Фукс
15'
Желтая карточка
А. Дзагоев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
3
Фукс
15
Бийол
78
Дивеев
6
Фернандес
16
Мухин
66
Дзагоев
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
10
Обляков
91
Заболотный
3-2-1-2
22
Лантратов
3
Стойинович
15
Тихий
25
Дагерстол
87
Боженов
3
Набиуллин
44
Кухарчук
27
Мирзов
9
Адеми
19
Зайнутдинов
32
Бохинен
32
Бохинен
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
14
Яковлев
14
Яковлев
21
Эджуке
66
Дзагоев
63
Чалов
63
Чалов
66
Дзагоев
87
Боженов
14
Сабович
14
Сабович
87
Боженов
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
Остались в запасе
ЦСКА
Химки
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча ЦСКА - Химки
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков; AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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