Идову: «Дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив»

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, хочет ли он вернуться в «Локомотив».

– Брайан, ты продолжаешь следить за «Локомотивом»?

– Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина – наш следующий соперник.

– Что думаешь насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»?

– Если играть стабильно и приносить пользу команду, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне.

И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки».