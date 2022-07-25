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    Идову: «Дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив»

    Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, хочет ли он вернуться в «Локомотив».

    – Брайан, ты продолжаешь следить за «Локомотивом»?

    – Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина – наш следующий соперник.

    – Что думаешь насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»?

    – Если играть стабильно и приносить пользу команду, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне.

    И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки».

    • 30-летний Идову выступал за «Локо» с 2018 по 2021 год.
    • Его контракт с «Химками» рассчитан до следующего лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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