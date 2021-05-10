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    Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

    Защитник «Химок» Брайан Идову объяснил свое недовольство судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.

    Что касается пенальти, весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение...

    Ларссон плохо обработал мяч и он его уже потерял, так как он шeл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за пол секунды мяч попадeт ему в руку...

    Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он что такой отскок будет? Куда там», – написал 28-летний футболист в инстаграме.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Благодаря голу с пенальти москвичи отыгрались на 53-й минуте.
    • Матч обслуживал Владислав Безбородов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Брайана Идову

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    10.05.2021 22:58
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