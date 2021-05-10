Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

Защитник «Химок» Брайан Идову объяснил свое недовольство судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».
«Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.
Что касается пенальти, весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение...
Ларссон плохо обработал мяч и он его уже потерял, так как он шeл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за пол секунды мяч попадeт ему в руку...
Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он что такой отскок будет? Куда там», – написал 28-летний футболист в инстаграме.
- «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
- Благодаря голу с пенальти москвичи отыгрались на 53-й минуте.
- Матч обслуживал Владислав Безбородов.
Источник: Инстаграм Брайана Идову