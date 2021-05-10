Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

Защитник «Химок» Брайан Идову объяснил свое недовольство судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».

«Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.

Что касается пенальти, весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение...

Ларссон плохо обработал мяч и он его уже потерял, так как он шeл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за пол секунды мяч попадeт ему в руку...

Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он что такой отскок будет? Куда там», – написал 28-летний футболист в инстаграме.