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  • Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

Идову – о пенальти в матче со «Спартаком»: «Что Данилкин должен был сделать с рукой, куда убрать?»

10 мая 2021, 22:58
4

Защитник «Химок» Брайан Идову объяснил свое недовольство судейством в игре 29-го тура РПЛ против «Спартака».

«Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем.

Что касается пенальти, весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение...

Ларссон плохо обработал мяч и он его уже потерял, так как он шeл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за пол секунды мяч попадeт ему в руку...

Что он с ней должен сделать, куда убрать... Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он что такой отскок будет? Куда там», – написал 28-летний футболист в инстаграме.

  • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
  • Благодаря голу с пенальти москвичи отыгрались на 53-й минуте.
  • Матч обслуживал Владислав Безбородов.

Источник: Инстаграм Брайана Идову
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Идову Брайан
Комментарии (4)
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Ilya26
1620683067
Идову-говноед черножопый, почему не возмущается об отмене гола Спартаку после очевиднейшей руки с их стороны, жри/Соси бананы Вместе с адресами/пуделями итп
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Павелий
1620685046
Идову, так если мяч шёл прямо к Лантратову, то значит, что мяч шёл в створ. А любая рука на такой траектории (не опорная на земле и не опущенная вниз) - это пенальти.
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Дядя Серёжа
1620694937
Откуда выросли - туда и убрать.
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Hektor 84
1620850012
К жопе скотчем примотать
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