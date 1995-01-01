Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Идову: «Локомотив» ничего не обещал. Мы же вроде фарм-клуб «Спартака»

    Защитник «Химок» Брайан Идову опроверг информацию о финансовой стимуляции от «Локомотива» перед матчем 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Нам ничего не обещали перед игрой. Повторюсь, дело не в том, что мы проиграли. Мы же вроде фарм «Спартака», как все говорят. Смысл нам напрягаться.

    Я не считаю нас фарм-клубом. Хотели выиграть, обогнать «Динамо» в таблице, как минимум.

    С Джикией на эмоциях в игре оба вспылили, бывает. Никто друг друга не оскорблял. Играли вместе. После игры созвонились, поговорили, встретились и посмеялись насчeт всего. В сторис есть доказательство», – написал Идову в комментариях к своему посту.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ и опережает «Локомотив» на три очка перед последним туром.
    • Идову принадлежит «Локомотиву».

    Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Брайана Идову

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2450

      Nerlinger 10 минут назад

      Бомжам слили - чимпиёны !!!
      Свиньям слили - Лига Чемпионов !!!
      ПА333ОР расии !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Pupsspb 29 минут назад

      Химки слили игры.....это позор

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85465
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru