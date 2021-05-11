Идову: «Локомотив» ничего не обещал. Мы же вроде фарм-клуб «Спартака»

Защитник «Химок» Брайан Идову опроверг информацию о финансовой стимуляции от «Локомотива» перед матчем 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Нам ничего не обещали перед игрой. Повторюсь, дело не в том, что мы проиграли. Мы же вроде фарм «Спартака», как все говорят. Смысл нам напрягаться.

Я не считаю нас фарм-клубом. Хотели выиграть, обогнать «Динамо» в таблице, как минимум.

С Джикией на эмоциях в игре оба вспылили, бывает. Никто друг друга не оскорблял. Играли вместе. После игры созвонились, поговорили, встретились и посмеялись насчeт всего. В сторис есть доказательство», – написал Идову в комментариях к своему посту.

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

«Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ и опережает «Локомотив» на три очка перед последним туром.

Идову принадлежит «Локомотиву».

Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»