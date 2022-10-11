«Там происходит что-то очень странное». Агент Идову – о «Химках»

Вильям Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал ситуацию своего клиента в подмосковном клубе.
«Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне – с тех пор никаких денег клуб не давал.
Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», – сказал агент.
- В понедельник стало известно об отстранении Идову от тренировок с основой.
- Также тренер «Химок» Спартак Гогниев убрал из состава Дмитрия Тихого и Илью Камышева.
- Команда идет в зоне вылета РПЛ после 12 туров.
Источник: «РБ Спорт»