«Там происходит что-то очень странное». Агент Идову – о «Химках»

Вильям Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал ситуацию своего клиента в подмосковном клубе.

«Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне – с тех пор никаких денег клуб не давал.

Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», – сказал агент.