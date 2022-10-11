Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Там происходит что-то очень странное». Агент Идову – о «Химках»

    Вильям Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал ситуацию своего клиента в подмосковном клубе.

    «Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне – с тех пор никаких денег клуб не давал.

    Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», – сказал агент.

    Новости по теме
    Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками» 1
    В «Химках» отреагировали на новость об отстранении трех футболистов по решению Гогниева
    Гогниев отстранил от тренировок капитана «Химок» и еще двух игроков («Чемпионат») 11
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +347

      rac531 55 минут назад

      Да ничего странного не происходит, а даже, наоборот- всё очень просто:
      ВОРУЮТ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17198

      paracetamol > rac531 43 минуты назад

      Эт точно!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11