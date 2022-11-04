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    «Химки» – «Оренбург»: Лантратов и Идову вернулись в состав

    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Оренбурга» на матч 16-го тура чемпионата России.

    В состав подмосковной команды вернулись вратарь Илья Лантратов и защитник Брайан Идову, отстраненный несколько недель назад.

    «Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.

    • Игра состоится на «Арене Химки».
    • Начало – в 19:00 мск.
    • «Химки» идут на 15-м месте в таблице РПЛ, «Оренбург» – на 8-м.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5235

      Enter2006 1 час назад

      Вот задумывался, почему при Гогниеве в Химках перестали ставить Лантратова на ворота, Гудиев то не лучше, пропускает много а с Динамо сам в свои ворота принёс чистый гол из-за ошибки. Виталий Гудиев - уроженец Владикавказа, вратарь. Стоп, так Спартак Гогниев тоже уроженец Владикавказа. Гогниева временно отстранили, кто на его место? Исполняющим обязанности главного тренера будет Георгий Джиоев, уроженец Цхинвала. Владикавказ и Цхинвал - близкие города по расстоянию, плюс Джиоев работал во Владикавказе. Я ничего против не имею, но какая-то диаспора создаётся? Нужно тогда не хороводы водить а лезгинку танцевать. С прошлыми проблемами бы разобрались.

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