«Химки» – «Оренбург»: Лантратов и Идову вернулись в состав

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Оренбурга» на матч 16-го тура чемпионата России.
В состав подмосковной команды вернулись вратарь Илья Лантратов и защитник Брайан Идову, отстраненный несколько недель назад.
«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.
- Игра состоится на «Арене Химки».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Химки» идут на 15-м месте в таблице РПЛ, «Оренбург» – на 8-м.
Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию
Источник: сайт РПЛ