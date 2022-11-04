«Химки» – «Оренбург»: Лантратов и Идову вернулись в состав

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Оренбурга» на матч 16-го тура чемпионата России.

В состав подмосковной команды вернулись вратарь Илья Лантратов и защитник Брайан Идову, отстраненный несколько недель назад.

«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.

Игра состоится на «Арене Химки».

Начало – в 19:00 мск.

«Химки» идут на 15-м месте в таблице РПЛ, «Оренбург» – на 8-м.

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