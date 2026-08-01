Тренер «Акрона» прокомментировал поражение от «Рубина»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич подвел итоги проигранного матча с «Рубином».

Команды встречались в Самаре в рамках 2-го тура РПЛ.

Казанцы на выезде победили со счетом 2:1 благодаря голам Андерсона Арройо и Мирлинда Даку.

«Акрон» потерпел два поражения в чемпионате и идет последним в турнирной таблице.

«Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю, почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, – это подарки для соперника.

После этого начали играть, как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч.

По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще.

Мы показали, что можем играть в футбол. И никому с нами просто не будет«, – сказал Благоевич.