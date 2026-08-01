РПЛ. Гол Даку принес «Рубину» гостевую победу над «Акроном» (2:1)

«Рубин» на выезде обыграл «Акрон» во втором туре чемпионата России-2026/27.
Казанцы добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам легионеров Андерсона Арройо и Мирлинда Даку.
В составе тольяттинской команды отличился 19-летний Арсений Дмитриев.
В активе «Рубина» три очка в двух турах РПЛ. «Акрон» потерпел два поражения и идет последним в лиге.
Россия. Премьер-лига. 2 тур
Акрон - Рубин - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 - А. Арройо, 15; 0:2 - М. Даку, 19; 1:2 - А. Дмитриев, 29.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Акрон
Рубин
Виталий Гудиев
0%
Роберто Фернандес
0%
Марат Бокоев
0%
Родригу Эсковаль
0%
Йомар Роча
0%
Алекса Джурасович
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Арсений Дмитриев
0%
Беншимоль
0%
Slobodan Tedić
0%
Вячеслав Бардыбахин
0%
Хетаг Хосонов
0%
Кристиян Бистрович
0%
Юрий Железнов
0%
Показать всех игроков
Евгений Ставер
0%
Илья Самошников
0%
Игор Вуячич
0%
Егор Тесленко
0%
Константин Нижегородов
0%
Андерсон Арройо
0%
Велдин Ходжа
0%
Игнасио Сааведра
0%
Руслан Безруков
0%
Назми Грипши
0%
Мирлинд Даку
0%
Максим Игнатьев
0%
Денил Мальдонадо
0%
Дмитрий Кабутов
0%
Богдан Йочич
0%
Даниил Кузнецов
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»