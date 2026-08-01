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  • РПЛ. Гол Даку принес «Рубину» гостевую победу над «Акроном» (2:1)

РПЛ. Гол Даку принес «Рубину» гостевую победу над «Акроном» (2:1)

Вчера, 15:56
6

«Рубин» на выезде обыграл «Акрон» во втором туре чемпионата России-2026/27.

Казанцы добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам легионеров Андерсона Арройо и Мирлинда Даку.

В составе тольяттинской команды отличился 19-летний Арсений Дмитриев.

В активе «Рубина» три очка в двух турах РПЛ. «Акрон» потерпел два поражения и идет последним в лиге.

Россия. Премьер-лига. 2 тур
Акрон - Рубин - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 - А. Арройо, 15; 0:2 - М. Даку, 19; 1:2 - А. Дмитриев, 29.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон
Комментарии (6)
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Просто-333
1785589229
Акрон-так держать!
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АК 68
1785589322
Да, после матча все всё видели, прощание Даку с командой, похоже действительно переход в Спартак состоится, что ж, будем ждать.
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Император 1
1785589377
Поздравляю Рубин с победой, Акрон достойно сопротивлялся.
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