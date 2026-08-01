РПЛ. Гол Даку принес «Рубину» гостевую победу над «Акроном» (2:1)

«Рубин» на выезде обыграл «Акрон» во втором туре чемпионата России-2026/27.

Казанцы добыли победу со счетом 2:1 благодаря голам легионеров Андерсона Арройо и Мирлинда Даку.

В составе тольяттинской команды отличился 19-летний Арсений Дмитриев.

В активе «Рубина» три очка в двух турах РПЛ. «Акрон» потерпел два поражения и идет последним в лиге.