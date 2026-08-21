Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об адаптации в команде нападающего Мирлинда Даку.

– Как приняли Мирлинда Даку в команде?

– Прекрасно. В плане футбольных и человеческих качеств очень хороший человек, отличный игрок, который поможет нам. В коллектив он влился практически на сто процентов. Как он ведет себя в команде, с партнерами, персоналом – все прекрасно.