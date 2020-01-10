Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Inkazan: «Рубин» подпишет 18-летнего форварда сборной Таджикистана Самиева

    Нападающий «Истиклола» и сборной Таджикистана Шахром Самиев продолжит карьеру в России, утверждает Inkazan.

    По информации источника, 18-летнего футболиста подпишет «Рубин».

    Сообщается, что к казанскому клубу игрок присоединится в качестве свободного агента.

    • В прошлом сезоне Самиев провел за «Истиклол» 18 матчей и забил четыре мяча.
    • В составе сборной Таджикистана форвард отличился двумя голами в шести играх.

    Источник: Inkazan

    Информационное агентство, посвященное новостям из Казани. Аудитория в телеграме - 3,3 тысячи человек, в ВК - 20,6 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2020 23:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80629
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75072
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru