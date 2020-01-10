Inkazan: «Рубин» подпишет 18-летнего форварда сборной Таджикистана Самиева

Нападающий «Истиклола» и сборной Таджикистана Шахром Самиев продолжит карьеру в России, утверждает Inkazan.
По информации источника, 18-летнего футболиста подпишет «Рубин».
Сообщается, что к казанскому клубу игрок присоединится в качестве свободного агента.
- В прошлом сезоне Самиев провел за «Истиклол» 18 матчей и забил четыре мяча.
- В составе сборной Таджикистана форвард отличился двумя голами в шести играх.
Источник: Inkazan
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