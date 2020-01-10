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  • Inkazan: «Рубин» подпишет 18-летнего форварда сборной Таджикистана Самиева

Inkazan: «Рубин» подпишет 18-летнего форварда сборной Таджикистана Самиева

10 января 2020, 23:31
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Нападающий «Истиклола» и сборной Таджикистана Шахром Самиев продолжит карьеру в России, утверждает Inkazan.

По информации источника, 18-летнего футболиста подпишет «Рубин».

Сообщается, что к казанскому клубу игрок присоединится в качестве свободного агента.

  • В прошлом сезоне Самиев провел за «Истиклол» 18 матчей и забил четыре мяча.
  • В составе сборной Таджикистана форвард отличился двумя голами в шести играх.

Источник: Inkazan

Информационное агентство, посвященное новостям из Казани. Аудитория в телеграме - 3,3 тысячи человек, в ВК - 20,6 тысяч.

Россия. Премьер-лига Рубин Истиклол
Комментарии (1)
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ijgiz
1578824001
Бердыева нету и раскрывать игроков некому - так что всё это бесполезноё занятие
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