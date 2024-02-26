Вратарь сборной Таджикистана рассказал, за что его похвалил Роналду

Голкипер «Истиклола» Рустам Ятимов вспомнил о конфликте с Криштиану Роналду осенью прошлого года.

Инцидент произошел во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср» с Роналду в составе победил «Истиклол» со счетом 3:1.

Португалец забил один гол в той игре.

«Когда «Аль-Наср» начал нас давить, то я стал сбивать темп, чтобы и ребята выдохнули, и соперника вывести из себя.

Очень часто такое видел в исполнении миланского «Интера», который до финала Лиги чемпионов дошeл и постоянно «сушил» игры.

Так получилось, что Криштиану начал мне высказывать на эмоциях, мы сцепились словесно, но затем случился удар в его исполнении, который я отбил.

Криштиану подошeл, пожал руку и сказал: «good job» [хорошая работа]», – рассказал Ятимов.