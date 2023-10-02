Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Истиклол», 2-й тур групповой стадии Лиги чепмионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Фофана, Аль-Хайбари, Ляпорт, Гариб, Брозович, Аль-Фатиль, Ладжами, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Истиклол»: Ятимов, Исломов, Карташян, Беганович, Джалилов, Себай, Камолов, Панджсанбе, Джалилов, Гогуа, Новоселец.

Главный тренер: Игорь Черевченко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Истиклол»