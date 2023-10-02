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    • «Аль-Наср» – «Истиклол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    «Аль-Наср» – «Истиклол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Истиклол», 2-й тур групповой стадии Лиги чепмионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Фофана, Аль-Хайбари, Ляпорт, Гариб, Брозович, Аль-Фатиль, Ладжами, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Истиклол»: Ятимов, Исломов, Карташян, Беганович, Джалилов, Себай, Камолов, Панджсанбе, Джалилов, Гогуа, Новоселец.

    Главный тренер: Игорь Черевченко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Истиклол»

    Аль-Наср-Истиклол смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 19:25
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