Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
7
8
9
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
20
4
16
34
16
9
4
3
30
15
15
31
15
9
4
2
19
8
11
31
14
7
3
4
17
14
3
24
15
5
6
4
14
11
3
21
16
4
8
4
22
21
1
20
16
5
4
7
20
19
1
19
15
5
4
6
20
23
-3
19
16
4
4
8
19
31
-12
16
16
4
4
8
15
28
-13
16
15
2
5
8
22
28
-6
11
15
0
6
9
12
28
-16
6
Команда
1
2
4
5
6
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
18
6
12
22
7
5
2
0
9
1
8
17
7
4
3
0
10
4
6
15
7
3
3
1
8
4
4
12
8
3
2
3
10
9
1
11
8
3
2
3
10
10
0
11
8
3
0
5
14
12
2
9
7
2
3
2
8
10
-2
9
8
1
3
4
11
13
-2
6
8
1
3
4
9
17
-8
6
8
1
2
5
7
15
-8
5
8
0
4
4
4
11
-7
4
Команда
1
3
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
2
1
11
3
8
17
8
5
1
2
9
4
5
16
6
4
1
1
7
4
3
13
8
3
2
3
8
13
-5
11
8
3
1
4
12
13
-1
10
8
2
4
2
6
7
-1
10
8
3
1
4
10
14
-4
10
8
2
3
3
12
9
3
9
8
1
6
1
12
12
0
9
8
2
3
3
6
7
-1
9
7
1
2
4
11
15
-4
5
7
0
2
5
8
17
-9
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире