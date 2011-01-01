Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Истиклол - результаты

    Город Душанбе
    Дивизион Таджикистан-Высший дивизион
    Турниры:
    Кубок Содружества 2011, группа A
    3 тур
    		18 января, вторник 12:00 Истиклол 5:0 Нефтчи
    2 тур
    		16 января, воскресенье 11:00 Истиклол 0:3 Кешля
    1 тур
    		15 января, суббота 11:00 Искра-Сталь 1:1 Истиклол
    • Читайте нас: 
    11