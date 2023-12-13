Черевченко рассказал о предложении из РПЛ

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко сообщил, что имеет предложение из РПЛ.

«Контракт с «Истиклолом» был до зимы – все как договаривались. С большим уважением отношусь к руководству клуба.

Планы на будущее? Первое: сначала поеду к семье. Второе: есть предложения и не только от «Шинника». На данный момент раздумываю над ними. Много вариантов – как российских, в том числе предложение из РПЛ, так и зарубежные, включая Азию. Поэтому надо хорошо подумать», – сказал Черевченко.