Черевченко рассказал о предложении из РПЛ

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко сообщил, что имеет предложение из РПЛ.
«Контракт с «Истиклолом» был до зимы – все как договаривались. С большим уважением отношусь к руководству клуба.
Планы на будущее? Первое: сначала поеду к семье. Второе: есть предложения и не только от «Шинника». На данный момент раздумываю над ними. Много вариантов – как российских, в том числе предложение из РПЛ, так и зарубежные, включая Азию. Поэтому надо хорошо подумать», – сказал Черевченко.
- Тренер привел «Истиклол» к чемпионству.
- Черевченко сыграл с командой в азиатской Лиге чемпионов.
- Тренер работал в РПЛ в «Локомотиве», «Химках», «Арсенале».
Источник: Sport24