Вратарь сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Роналду

Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о словесной перепалке с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.
«Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задает хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально – так делают все команды.
Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи», – сказал Ятимов.
- «Истиклол» проиграл в гостях «Аль-Насру» со счетом 1:3.
- Криштиану Роналду забил один гол в том матче.
- «Аль-Наср» одержал победу в двух матчах на групповом этапе азиатской ЛЧ.
Источник: «Чемпионат»