Вратарь сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Роналду

Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о словесной перепалке с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задает хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально – так делают все команды.

Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи», – сказал Ятимов.