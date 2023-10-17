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  • Вратарь сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Роналду

Вратарь сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Роналду

17 октября 2023, 13:06
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Вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о словесной перепалке с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов.

«Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задает хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально – так делают все команды.

Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи», – сказал Ятимов.

  • «Истиклол» проиграл в гостях «Аль-Насру» со счетом 1:3.
  • Криштиану Роналду забил один гол в том матче.
  • «Аль-Наср» одержал победу в двух матчах на групповом этапе азиатской ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»
Аль-Наср Истиклол Роналду Криштиану Ятимов Рустам
Комментарии (1)
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ZeBolotny
1697576195
Вратарь сборной Таджикистана вписал себя в историю футбола, как тот самый вратарь, который ругался с Криштиану Роналду!
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