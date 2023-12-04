Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе

Криштиану Роналду не поможет «Аль-Насру» в гостевой игре 6-го тура азиатской Лиги чемпионов против «Истиклола».

Португалец не попал в заявку на матч и не полетел в Таджикистан.

Причина отсутствия 38-летнего нападающего в составе – он не до конца восстановился от травмы, полученной 27 ноября.

Руководство саудовского клуба решило дать Роналду дополнительный отдых, чтобы не усугубить его проблемы со здоровьем.

«Истиклол» примет «Аль-Наср» 5 декабря в 19:00 мск.

Команда Роналду уже гарантировала себе место в плей-офф азиатской ЛЧ.

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