Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе

    Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе

    Криштиану Роналду не поможет «Аль-Насру» в гостевой игре 6-го тура азиатской Лиги чемпионов против «Истиклола».

    Португалец не попал в заявку на матч и не полетел в Таджикистан.

    Причина отсутствия 38-летнего нападающего в составе – он не до конца восстановился от травмы, полученной 27 ноября.

    Руководство саудовского клуба решило дать Роналду дополнительный отдых, чтобы не усугубить его проблемы со здоровьем.

    • «Истиклол» примет «Аль-Наср» 5 декабря в 19:00 мск.
    • Команда Роналду уже гарантировала себе место в плей-офф азиатской ЛЧ.

    Новости по теме
    Три игрока, которые практически переехали в чемпионат России: среди них был и Роналду
    Тренер сборной Португалии ответил, как переезд в Саудовскую Аравию повлиял на Роналду
    Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал судье гол Роналду, требуя его засчитать
    Источник: «Варзиш»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+