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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Ислочь
Состав
€ 4 млн
Ислочь - состав команды
Минский район
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://fcisloch.by/
Тренер:
Дмитрий Комаровский
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
28
Свирский Александр
Вра
27
€ 0.2 млн
1
Климович Андрей
Вра
38
€ 0.05 млн
99
Юдчиц Евгений
Защ
29
€ 0.35 млн
3
Тихомиров Иван
Защ
22
€ 0.3 млн
13
Стефен Годфри Биток
Защ
26
€ 0.175 млн
25
Макаренко Андрей
Защ
24
€ 0.15 млн
20
Веретило Олег
Защ
38
€ 0.05 млн
29
Ховалко Иван
Защ
23
€ 0.05 млн
18
Дайябу Мохаммед
Защ
20
-
33
Скроботов Илья
Защ
26
-
32
Шкурдюк Тимофей
Защ
18
-
27
Davide Popșa
Защ
-
7
Свирепа Александр
Пол
27
€ 0.35 млн
22
Булмага Вичу
Пол
23
€ 0.35 млн
5
Волков Сергей
Пол
27
€ 0.25 млн
8
Гуз Александр
Пол
22
€ 0.2 млн
22
Шевченко Павел
Пол
20
€ 0.125 млн
74
Сачковский Михаил
Пол
23
€ 0.1 млн
21
Журавлев Владислав
Пол
22
€ 0.075 млн
77
Кравченко Юрий
Пол
22
€ 0.075 млн
2
Тве Давид
Пол
27
€ 0.075 млн
88
Кнышев Никита
Пол
22
€ 0.05 млн
17
Абрамишвили Серго
Пол
23
-
23
Ковалевич Максим
Нап
24
€ 0.3 млн
8
Шрамченко Антон
Нап
33
€ 0.2 млн
15
Пацко Никита
Нап
31
€ 0.125 млн
11
Мартынов Тимофей
Нап
21
€ 0.1 млн
70
Бутько Александр
Нап
29
€ 0.1 млн
11
Сталбеков Нурдоолот
Нап
25
€ 0.1 млн
19
Олалейе Адеола
Нап
20
€ 0.075 млн
10
Хващинский Владимир
Нап
36
€ 0.075 млн
88
Фадеев Никита
Нап
23
€ 0.025 млн
Всего игроков: 32, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 9
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