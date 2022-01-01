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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Ислочь
Новости
€ 4 млн
Ислочь - новости команды
Минский район
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://fcisloch.by/
Тренер:
Дмитрий Комаровский
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Ислочь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ислочь» – «Гомель»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
12 сентября
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Ислочь» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
Трансляция
«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Ислочь» – «БАТЭ»: кто победит в матче 15-го тура Высшей лиги 2026
2 сентября
Трансляция
«Днепр» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Днепр» – «Ислочь»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Трансляция
«Ислочь» – «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Ислочь» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
23 августа
Трансляция
«Динамо-Брест» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Динамо-Брест» – «Ислочь»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Барановичи» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
Фото
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
«Барановичи» – «Ислочь»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Фото
«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
22 июля
«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
4 июля
«Ислочь» – «Белшина»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
27 июня
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
Трансляция
«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026
12 июня
«Ислочь» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 12 июня 2026 с коэффициентом 1.8
11 июня
Трансляция
«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Минск» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.70
28 мая
Трансляция
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Ислочь» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.67
22 мая
Трансляция
«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Неман» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.58
14 мая
Трансляция
«Гомель» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Гомель» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.97
7 мая
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