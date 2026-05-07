8 мая состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Ислочь». Встреча команд из верхней части турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не проигрывают четыре тура подряд, а гости имеют впечатляющее историческое преимущество в очных противостояниях.

«Гомель»

Гомельчане подходят к матчу после домашней ничьей с «Торпедо-БелАЗ» (1:1) и не проигрывают на протяжении четырeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. «Гомель» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и не проигрывает в 10 из 12 последних матчей во всех турнирах. Команда играет вничью в трeх последних очных матчах против «Ислочи».

«Ислочь»

Гости подходят к матчу после гостевой ничьей с «Арсеналом» (2:2) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Евгений Юдчиц с 4 голами в 10 матчах является лучшим бомбардиром. «Ислочь» пропускает в шести последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 7 последних очных встречах против «Гомеля».

Факты о командах

«Гомель»

Не проигрывает в 4 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Играет вничью в 3 последних очных матчах против «Ислочи»

«Ислочь»

Не проигрывает в 3 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 3 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 5 последних матчах Высшей лиги

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 последних матчах против «Гомеля»

Прогноз на матч «Гомель» – «Ислочь»

«Гомель» имеет преимущество домашнего поля и находится в отличной форме, не проигрывая четыре тура подряд. «Ислочь» имеет впечатляющее историческое преимущество и не проигрывает в семи последних очных матчах. Команды часто играют вничью в очных встречах. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки