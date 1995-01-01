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    Ислочь - результаты

    Город Минский район
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://fcisloch.by/
    Стадион ФК "Минск"
    Тренер Артем Радьков
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Ислочь 3:0 Торпедо-БелАЗ
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:3 Ислочь
    28 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Ислочь 2:2 Динамо
    27 тур
    		24 октября, понедельник 15:30 Гомель 3:1 Ислочь
    26 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Ислочь 0:0 БАТЭ
    25 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Днепр 0:2 Ислочь
    24 тур
    		9 октября, воскресенье 15:30 Ислочь 2:0 Белшина
    23 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 Ислочь
    22 тур
    		17 сентября, суббота 16:50 Ислочь 2:1 Арсенал
    21 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Минск 1:5 Ислочь
    20 тур
    		3 сентября, суббота 14:30 Ислочь 2:3 Энергетик-БГУ
    19 тур
    		27 августа, суббота 19:45 Неман 1:0 Ислочь
    18 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Ислочь
    17 тур
    		13 августа, суббота 15:00 Ислочь 1:2 Динамо-Брест
    16 тур
    		6 августа, суббота 15:30 Слуцк 2:4 Ислочь
    15 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Ислочь
    14 тур
    		8 июля, пятница 18:00 Ислочь 2:0 Витебск
    13 тур
    		2 июля, суббота 19:00 Динамо 1:2 Ислочь
    12 тур
    		25 июня, суббота 15:00 Ислочь 1:1 Гомель
    11 тур
    		18 июня, суббота 18:00 БАТЭ 0:1 Ислочь
    10 тур
    		27 мая, пятница 17:00 Ислочь 3:2 Днепр
    9 тур
    		21 мая, суббота 15:00 Белшина 2:1 Ислочь
    8 тур
    		15 мая, воскресенье 14:00 Ислочь 0:2 Славия-Мозырь
    7 тур
    		7 мая, суббота 13:00 Арсенал 1:3 Ислочь
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 16:00 Ислочь 2:0 Минск
    5 тур
    		23 апреля, суббота 13:00 Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь
    4 тур
    		16 апреля, суббота 13:00 Ислочь 1:1 Неман
    3 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:30 Ислочь 1:1 Шахтер
    2 тур
    		2 апреля, суббота 19:15 Динамо-Брест 2:2 Ислочь
    1 тур
    		19 марта, суббота 20:00 Ислочь 1:2 Слуцк
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