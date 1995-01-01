Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Ислочь
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Витебск
|1:3
|Ислочь
|28 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|Ислочь
|2:2
|Динамо
|27 тур
|24 октября, понедельник
|15:30
|Гомель
|3:1
|Ислочь
|26 тур
|20 октября, четверг
|15:00
|Ислочь
|0:0
|БАТЭ
|25 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|Днепр
|0:2
|Ислочь
|24 тур
|9 октября, воскресенье
|15:30
|Ислочь
|2:0
|Белшина
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Ислочь
|22 тур
|17 сентября, суббота
|16:50
|Ислочь
|2:1
|Арсенал
|21 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Минск
|1:5
|Ислочь
|20 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Ислочь
|2:3
|Энергетик-БГУ
|19 тур
|27 августа, суббота
|19:45
|Неман
|1:0
|Ислочь
|18 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Ислочь
|17 тур
|13 августа, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:2
|Динамо-Брест
|16 тур
|6 августа, суббота
|15:30
|Слуцк
|2:4
|Ислочь
|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|14 тур
|8 июля, пятница
|18:00
|Ислочь
|2:0
|Витебск
|13 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Динамо
|1:2
|Ислочь
|12 тур
|25 июня, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:1
|Гомель
|11 тур
|18 июня, суббота
|18:00
|БАТЭ
|0:1
|Ислочь
|10 тур
|27 мая, пятница
|17:00
|Ислочь
|3:2
|Днепр
|9 тур
|21 мая, суббота
|15:00
|Белшина
|2:1
|Ислочь
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Ислочь
|0:2
|Славия-Мозырь
|7 тур
|7 мая, суббота
|13:00
|Арсенал
|1:3
|Ислочь
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:0
|Минск
|5 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Энергетик-БГУ
|1:2
|Ислочь
|4 тур
|16 апреля, суббота
|13:00
|Ислочь
|1:1
|Неман
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:30
|Ислочь
|1:1
|Шахтер
|2 тур
|2 апреля, суббота
|19:15
|Динамо-Брест
|2:2
|Ислочь
|1 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Ислочь
|1:2
|Слуцк