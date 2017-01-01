Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Ислочь - турнирная таблица

Минский район
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://fcisloch.by/
Тренер:
Дмитрий Комаровский
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ислочь
2
МЛ Витебск
3
Динамо Мн
4
Динамо-Брест
5
Гомель
6
Неман
7
Минск
8
Витебск
9
Торпедо-БелАЗ
10
Барановичи
11
Славия-Мозырь
12
Арсенал
13
БАТЭ
14
Белшина
15
Днепр
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
13
6
2
36
16
20
45
20
11
8
1
37
16
21
41
20
12
4
4
35
16
19
40
22
11
4
7
34
21
13
37
22
10
6
6
31
18
13
36
21
10
4
7
24
19
5
34
22
10
4
8
30
26
4
34
22
9
6
7
22
21
1
33
21
7
6
8
28
23
5
27
22
6
7
9
24
36
-12
25
21
6
7
8
23
25
-2
25
22
5
8
9
23
36
-13
23
21
3
9
9
16
25
-9
18
21
4
6
11
20
36
-16
18
22
2
10
10
18
32
-14
16
22
2
5
15
19
54
-35
11
Команда
1
Ислочь
2
Гомель
3
Неман
4
Витебск
5
Динамо Мн
6
Динамо-Брест
7
Белшина
8
МЛ Витебск
9
Минск
10
Барановичи
11
Славия-Мозырь
12
Торпедо-БелАЗ
13
БАТЭ
14
Днепр
15
Арсенал
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
20
5
15
25
12
6
2
4
20
11
9
20
11
6
1
4
13
10
3
19
10
5
3
2
12
7
5
18
10
5
2
3
20
10
10
17
11
5
1
5
19
13
6
16
10
4
3
3
14
11
3
15
10
3
6
1
12
6
6
15
10
4
3
3
15
12
3
15
11
3
4
4
16
20
-4
13
11
3
4
4
14
13
1
13
12
3
4
5
13
12
1
13
10
3
3
4
12
13
-1
12
11
1
7
3
11
12
-1
10
11
2
3
6
11
19
-8
9
11
2
3
6
7
17
-10
9
Команда
1
МЛ Витебск
2
Динамо Мн
3
Динамо-Брест
4
Ислочь
5
Минск
6
Гомель
7
Неман
8
Витебск
9
Арсенал
10
Торпедо-БелАЗ
11
Славия-Мозырь
12
Барановичи
13
БАТЭ
14
Днепр
15
Белшина
16
Нафтан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
25
10
15
26
10
7
2
1
15
6
9
23
11
6
3
2
15
8
7
21
11
5
5
1
16
11
5
20
12
6
1
5
15
14
1
19
10
4
4
2
11
7
4
16
10
4
3
3
11
9
2
15
12
4
3
5
10
14
-4
15
11
3
5
3
12
17
-5
14
9
4
2
3
15
11
4
14
10
3
3
4
9
12
-3
12
11
3
3
5
8
16
-8
12
11
0
6
5
4
12
-8
6
11
1
3
7
7
20
-13
6
11
0
3
8
6
25
-19
3
11
0
2
9
12
37
-25
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
4
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
Вчера, 21:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+