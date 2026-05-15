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  • «Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

15 мая, 16:20
Неман
15.05.2026, пятница, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
49' А. Олалейе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Сергей Пушняков
АП
23
Тито Йорми
ПП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Ислочь
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
14
A. Poluyanov
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
22
Павел Шевченко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
4-1-3-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
14
Жимо
2
Тонкевич
4
Васильев
47
Козлов
23
Йорми
24
Якимов
33
Спэтару
9
Пушняков
19
Дайнеко
4-1-1-1-3
28
Свирский
99
Юдчиц
33
Скроботов
20
Веретило
25
Макаренко
7
Свирепа
17
Абрамишвили
29
Пацко
10
Хващинский
19
Олалейе
23
Ковалевич
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
19
Дайнеко
62
Гордейчук
62
Гордейчук
19
Дайнеко
23
Йорми
10
Борубаев
10
Борубаев
23
Йорми
37
Радиковский
37
Радиковский
Шрамченко
29
Ховалко
29
Ховалко
Шрамченко
20
Веретило
22
Шевченко
22
Шевченко
20
Веретило
23
Ковалевич
8
Шрамченко
8
Шрамченко
23
Ковалевич
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
Остались в запасе
Неман
Ислочь
16
Никита Матысюк
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
14
A. Poluyanov
ЦЗ
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
14
A. Poluyanov
ЦЗ
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Ислочь»

«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Неман
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