15.05.2026, пятница, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
14
Жимо
2
Тонкевич
4
Васильев
47
Козлов
23
Йорми
24
Якимов
33
Спэтару
9
Пушняков
19
Дайнеко
4-1-1-1-3
28
Свирский
99
Юдчиц
33
Скроботов
20
Веретило
25
Макаренко
7
Свирепа
17
Абрамишвили
29
Пацко
10
Хващинский
19
Олалейе
23
Ковалевич
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
19
Дайнеко
62
Гордейчук
62
Гордейчук
19
Дайнеко
23
Йорми
10
Борубаев
10
Борубаев
23
Йорми
37
Радиковский
37
Радиковский
Шрамченко
29
Ховалко
29
Ховалко
Шрамченко
20
Веретило
22
Шевченко
22
Шевченко
20
Веретило
23
Ковалевич
8
Шрамченко
8
Шрамченко
23
Ковалевич
10
Хващинский
70
Бутько
70
Бутько
10
Хващинский
Остались в запасе
Неман
Ислочь
16
Никита Матысюк
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
14
A. Poluyanov
ЦЗ
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
14
A. Poluyanov
ЦЗ
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Ислочи», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»