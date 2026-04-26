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  • «Ислочь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Ислочь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 12:50
Ислочь
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
32' А. Шрамченко 71' Е. Юдчиц
45' К. Кириленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Днепр
23
Владислав Игнатьев
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
14
A. Poluyanov
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
22
Павел Шевченко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Богдан Цыбров
ЦФ
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
4-1-1-2-2
1
Климович
25
Макаренко
33
Скроботов
3
Тихомиров
99
Юдчиц
7
Свирепа
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
29
Пацко
19
Олалейе
23
Ковалевич
3-1-1-2-3
23
Игнатьев
23
Дунаев
15
Касараб
2
Шемрук
89
Арутюнян
8
Русак
17
Потапенко
88
Кириленко
10
Забелин
21
Карпицкий
11
Мартынов
29
Пацко
29
Ховалко
29
Ховалко
29
Пацко
17
Абрамишвили
77
Кравченко
77
Кравченко
17
Абрамишвили
8
Шрамченко
11
Сталбеков
11
Сталбеков
8
Шрамченко
19
Олалейе
10
Хващинский
10
Хващинский
19
Олалейе
23
Ковалевич
9
Цыбров
9
Цыбров
23
Ковалевич
8
Русак
55
Краснов
55
Краснов
8
Русак
11
Мартынов
29
Денисюк
29
Денисюк
11
Мартынов
10
Забелин
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Забелин
Остались в запасе
Ислочь
Днепр
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
14
A. Poluyanov
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
32
Тимофей Шкурдюк
ЦП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
38
Макар Лицкевич
ПП
99
Владислав Степаненко
ПВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Ислочь - Днепр
3
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Днепра», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Днепр»

«Ислочь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Ислочь
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